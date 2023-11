Ia, Calvaresi (PagoPa): "Tecnologie diventate di interesse di massa in maniera repentina"

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Le tecnologie delle Ia generativa sono diventate – anche grazie a Chat GPT – di interesse di massa in maniera repentina" e "avranno un approccio molto importante nei prossimi anni". A sottolinearlo è stato Mirko Calvaresi, Chief Information Officer PagoPA,intervendo al confronto "Intelligenza artificiale, rischi e opportunità" organizzato oggi dall'Adnkronos, al Palazzo dell'Informazione di Piazza Mastai.

"Noi la utilizziamo in vari ambiti anche nei nostri sistemi assistenza ai clienti ed il supporto di Ia non è in alternativa all'operatore umano ma per coprire carichi di lavoro anche in orari non sostenuti da operatori umani" ha indicato fra l'altro Calvaresi.