IA, Colombo (Meta): opportunità di sviluppo con modelli open source

Cernobbio (Como), 7 set. (askanews) – “L’intelligenza artificiale è sicuramente un ambito che negli ultimi due anni ha mostrato molto potenziale: ora quel potenziale si sta scaricando a terra. L’opportunità di crescita per l’Italia e l’Europa è enorme, sfruttare modelli open source è una delle strade che noi favoriamo”. Lo ha sottolineato Luca Colombo, country director Meta in Italia, parlando a margine dei lavori del forum Ambrosetti in corso a Cernobbio (Como).

“Il nostro modello di grandi dimensioni chiamato Llama va in questa direzione e permette a chiunque di fare ricerca e innovazione attraverso partner esterni che noi abbiamo. Creare soluzioni in ambito medicale, educativo: ambiti sui quali anche un mercato come quello italiano può avere come opportunità di crescita”, ha evidenziato Colombo.