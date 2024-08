Ia: Conte, 'a rischio milioni posti lavoro, processo da governare'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "È notizia di questi giorni che Klarna, la nota azienda fintech svedese, si appresta a licenziare drasticamente i lavoratori sostituendoli con l’Intelligenza artificiale. L’amministratore delegato Sebastian Siemiatkowski ha detto senza troppi peli sulla lingua che 'spetta ai governi gestire le ricadute occupazionali'. Ovvio che non può e non deve funzionare così: verrebbe meno quella responsabilità sociale che le imprese, a ogni latitudine, devono assumersi". Così Giuseppe Conte sui social.

"Ma le parole di Siemiatkowski anticipano un trend destinato ad affermarsi sempre più, in molteplici settori della produzione e dei servizi, dove robotica e intelligenza artificiale rischiano di cancellare centinaia di milioni di posti di lavoro in tutto il mondo, oltre 20 milioni solo in Europa. Non possiamo permetterci atteggiamenti solo difensivi, battaglie di retroguardia. Dobbiamo governare questi processi, programmando piani straordinari di investimento in programmi di formazione estendendo la portata degli ammortizzatori sociali, così da fronteggiare il rischio di nuove povertà".

"Come Movimento 5 Stelle ci siamo già interrogati su questo tema nel novembre 2023 in occasione di “Idia – Dentro l’Intelligenza Artificiale”, un evento che ha coinvolto tantissimi specialisti con grande riscontro di pubblico. Quella riflessione e il contributo degli esperti hanno originato un documento di sintesi che abbiamo aperto alla consultazione pubblica per sollecitare un confronto pubblico nel segno di una informazione trasparente e di scelte quanto più ampiamente condivise. È importante, infatti, che tutti i cittadini siano coinvolti nel quadro delle scelte delle politiche pubbliche e che il governo del futuro sia impostato secondo logiche di condivisione e di effettiva partecipazione. Mi auguro che questi approfondimenti e gli esiti della consultazione pubblica in materia di intelligenza artificiale siano al centro della prossima Assemblea Costituente del M5S: gli obiettivi strategici di una forza politica passano da queste scelte, per orientare soluzioni all’altezza delle sfide imposte dai cambiamenti della società".