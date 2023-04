IA, Elon Musk fonda una nuova startup

IA, Elon Musk sta lavorando ad un progetto di chatbot di intelligenza artificiale (AI) denominato ‘TruthGpt‘, sfidando apertamente ChatGPT

IA, Elon Musk e il suo appello

Quando, a febbraio, Elon Musk aveva firmato una lettera che chiedeva di fermare la crescita di intelligenze artificiali , molti si sono chiesti il reale obiettivo dell’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense. Che, insieme a migliaia di altri firmatari, chiedeva una una “pausa” di sei mesi nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale avanzati come ChatGPT.

In molti infatti sospettavano che dietro la richiesta di Musk, più che le preoccupazioni di regolamentare il settore a tutela degli utenti, ci fosse in realtà un progetto imprenditoriale in fase embrionale.

Arriva ‘TruthGpt’

Da giorni, i media statunitensi lo avevano annunciato ma ora è stato lo stesso imprenditore ad annunciare che sta lavorando ad un progetto di chatbot di intelligenza artificiale (AI) denominato ‘TruthGpt‘. Lo ha dichiarato in un’intervista televisiva alla catena Usa FoxNews. Si tratta di un progetto di intelligenza artificiale generativa, ha spiegato, che punta a “ricercare la verita’ massima”.

La sfida a OpenAI

Il fondatore di SpaceX e Neuralink, CEO di Tesla e X Corp, entra dunque nel promettente mondo dell‘Intelligenza Artificiale (IA) e sfida OpenAi, da lui co-fondata nel 2015. Salvo poi abbandonare il progetto 3 anni dopo, a suo dire preoccupato per le questioni di sicurezza poste dal modello di intelligenza artificiale che si stava sviluppando.

Partita la ricerca di ingegneri e investitori

Intanto, l’imprenditore non perde tempo: sarebbe già partita la ricerca di ingegneri, ricercatori e investitori per far crescere la sua nuova sfida imprenditoriale.