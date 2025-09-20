IA, Festival creatività sociale: grande opportunità per Paese

Milano, 20 set. (Askanews) – “L’intelligenza artificiale può essere una grande opportunità per il nostro Paese. L’85% delle persone che lavora in Italia opera in aziende con meno di 50 collaboratori, che oggi fanno un uso dell’intelligenza artificale molto più basso di quello della media europea. Questa opportunità va colta, perché abbiamo la possibilità, con costi limitatissimi, di cambiare i processi di lavoro, conoscere nuove professioni, ridefinire il posizionamento sul mercato”.

Lo ha detto Andrea Farinet, presidente del Socialing Institute e della Fondazione Pubblicità Progresso, a margine del primo “Festival della creatività sociale”, con focus su “L’intelligenza artificiale per i territori, le comunità e i distretti”, svoltosi ad Imola.

“Per il Made in Italy, per i nostri distretti, l’intelligenza artificiale è estremamente utile e promettente. Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. In questa prospettiva, ne abbiamo parlato al Festival della Creatività Sociale, European Socialing Forum, ad Imola, ed è stata una grande occasione di confronto con i massimi esperti italiani”, ha concluso Farinet.