Ia: Fontana, 'grande opportunità per istituzioni ma componente umana resta centrale'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "L’integrazione dell’intelligenza artificiale nel contesto istituzionale offre notevoli opportunità in termini di efficienza. L’intelligenza artificiale può ottimizzare l’elaborazione documentale, supportare i singoli deputati nelle proprie attività e rendere questa mole di dati accessibile ai cittadini in modo semplice e completo. Ma non possiamo ignorare i rischi che questo sistema porta con sé. I risultati di qualunque sistema automatizzato non possono sottrarsi a un’attenta revisione da parte di operatori in possesso di competenze adeguate". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla premiazione dei vincitori della manifestazione di interesse per la raccolta di proposte per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa per la Camera dei deputati.

"Occorre preservare la componente umana in tutti i processi operativi e decisionali, anche per evitare criticità nell’interpretazione e nella produzione dei dati -ha aggiunto Fontana- È indispensabile che gli orizzonti futuri dell’intelligenza artificiale esprimano un’idea di sviluppo basata comunque sulla centralità dell’essere umano. In questo modo, tutti potranno beneficiare dei vantaggi di innovazioni senza precedenti".