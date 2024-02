IA, Giglio Vigna (Lega): andrà normata in modo intelligente

Roma, 7 feb. (askanews) – “Quello dell’Intelligenza Artificiale è un argomento davvero affascinante sul quale in questo momento, in Parlamento, stiamo ascoltando le aziende e incontrando i principali stakeholder del settore. Diverse commissioni hanno iniziato cicli di audizioni che serviranno per raccogliere il maggior numero di informazioni necessarie per poi andare a normare il tema dell’IA. La posizione italiana, anche rispetto al regolamento in discussione in queste settimane al Parlamento europeo, è quella di vedere come si sviluppa il settore e andare a intervenire con norme che non siano troppo stringenti così da non tarpare le ali al settore. Questo è quanto è stato concordato anche con Francia e Germania con i quali stiamo pensando di fare delle normative diverse da quelle degli Stati Uniti”, ha dichiarato l’On. Alessandro Giglio Vigna, Presidente Commissione Politiche dell’Unione Europea, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Nel corso del prossimo G7, che sarà incentrato proprio sulla IA, ci sarà un importante momento di confronto ma è importante mantenere l’essere umano sempre al centro del grande cambiamento che saremo chiamati a gestire. La portata di queste novità sarà riscontrabile sia nella quotidianità, sia nella quantità di popolazione che sarà coinvolta in questa rivoluzione. Compito della politica sarà quello di accompagnare questo percorso”, ha concluso Giglio Vigna.