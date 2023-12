IA: Mattarella, 'valutare effetti su mercato lavoro'

Roma, 20 dic. Adnkronos) – "Dell’intelligenza artificiale bisogna valutare con attenzione gli effetti sul mercato del lavoro. Recenti studi prevedono che la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa possa determinare l’automazione, almeno parziale, di ampia parte degli attuali posti di lavoro. L’automazione comporterà sicuramente anche la creazione di nuovi posti di lavoro ma in quale numero e a quale livello non è assolutamente prevedibile. Questo non può indurre a rifiutare di accogliere le nuove condizioni tecnologiche e le opportunità che esse offrono ma porrà, con sempre maggior forza, l’esigenza di riqualificare e ricollocare i lavoratori dei settori in contrazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le Alte cariche dello Stato.