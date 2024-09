Ia: Meloni, 'bene incontri con big-tech, ambiente favorevole per investimenti'

New York, 24 set. (Adnkronos) – Gli incontri di domenica con Motorola, Google-Alphabet, Open-Ai, ma anche con Elon Musk possono aprire opportunità per l'Italia? "Mi pare che ci siano molti spunti sui quali si può efficacemente lavorare. Molte di queste aziende già investono in Italia. Io sto cercando di capire quali possano essere gli elementi sui quali l'Italia è maggiormente attrattiva. Per esempio, sul tema di tutto quello che riguarda l'ingegneristica, noi siamo considerati assolutamente un punto di riferimento. Quello che posso dire e che vedo è che da parte di queste grandi aziende, ma non solo delle grandi aziende dell'i-tech, delle grandi aziende dell'innovazione, si vede che c'è un ambiente favorevole agli investimenti e quindi c'è assolutamente positività". Lo dice la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a New York, a margine dei lavori dell'Unga. "Sono ottimista, non mi faccia dire di più perché chiaramente sono cose sulle quali prima i risultati si portano a casa e poi eventualmente se ne parla", risponde alla cronista che chiedeva degli incontri con gli ad.