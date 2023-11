Ia: Meloni, 'grandi opportunità ma anche enormi rischi, da armi a vita privata'

Londra, 2 nov. (Adnkronos) - Le applicazioni dell'IA possono portare "grandi opportunità" in molti campi ma anche "enormi rischi" come "meccanismi decisionali opachi, discriminazioni, intrusioni nella nostra vita privata", fino ad arrivare "ad atti crim...

Londra, 2 nov. (Adnkronos) – Le applicazioni dell'IA possono portare "grandi opportunità" in molti campi ma anche "enormi rischi" come "meccanismi decisionali opachi, discriminazioni, intrusioni nella nostra vita privata", fino ad arrivare "ad atti criminali". Così la premier Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento al Summit di Londra sull'intelligenza artificiale.

"Gli LLM-Large Language Model – ha messo in guardia la presidente del Consiglio – potrebbero essere utilizzati per produrre armi, danni biologici a bassa tecnologia, attacchi informatici, facilitare la personalizzazione del phishing". Per Meloni "siamo di fronte a una nuova frontiera del progresso, che per la prima volta rischia seriamente di mettere a repentaglio il principio stesso della centralità dell'uomo".