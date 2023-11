Ia: Meloni, 'Roma ospiterà Conferenza su intelligenza artificiale e lavoro'

Londra, 2 nov. (Adnkronos) - In occasione della presidenza italiana del G7, Roma ospiterà una Conferenza internazionale su Intelligenza Artificiale e Lavoro. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni intervenendo durante la prima sessione di lavoro dell'AI Safety Summit di Londra. Alla ...

Londra, 2 nov. (Adnkronos) – In occasione della presidenza italiana del G7, Roma ospiterà una Conferenza internazionale su Intelligenza Artificiale e Lavoro. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni intervenendo durante la prima sessione di lavoro dell'AI Safety Summit di Londra. Alla Conferenza saranno invitati studiosi, manager ed esperti di tutto il mondo che "avranno l'opportunità di discutere metodi, iniziative e linee guida per garantire che l'IA aiuti e non sostituisca chi lavora, migliorandone invece le condizioni e le prospettive", ha spiegato la presidente del Consiglio.