Ia: Meloni, 'temo le conseguenze, anche Musk è critico e preoccupato'**

Washington, 29 lug. (Adnkronos) – "Con Kissinger ho parlato anche di intelligenza artificiale, una materia su cui sono molto attenta e che porterò anche al G7. Non ci stiamo rendendo conto dei rischi possibili", e rispetto alle potenziali opportunità "sono più timorosa delle conseguenze". Lo dice la premier Giorgia Meloni, in un'intervista a Skytg24.

"Mentre noi abbiamo sempre avuto un progresso che aiutava a migliorare le nostre competenze ma senza mai mettere in discussione la centralità dell'uomo", adesso il rischio è di "sostituirlo con la tecnologia, e questo deve fare paura: l'impatto su mondo lavoro può essere devastante. C'è da stare preoccupati e non si può perdere tempo". Da Kissinger, su questo, "ho avuto molti spunti, ci sta lavorando con degli esperti. Ne ho parlato con Elon Musk, che non ha contribuito a tranquillizzarmi: anche lui è critico e preoccupato, vede anche lui i rischi".