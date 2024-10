Ia: Milani (Fdi), 'bene accordo OpenAi-Venture Capital, con Meloni Italia pronta'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Bene l'accordo tra OpenAI e Cdp Venture Capital, come spinta al mondo startup italiano, ma attenzione a che preluda ad accordi simili con i competitor: Anthropic, Gemini, l'Europea Mistral, ma anche e soprattutto Llama di Meta che è opensource, vanno tutte promosse in Italia per non trovarsi in poco tempo a rafforzare un potenziale futuro monopolista. l'Italia nella corsa alla AI è probabilmente fuori gara per la realizzazione di una propria Gpt generalista, ma rimane una nazione a vocazione industriale anche nel digitale e deve fare attenzione a tutelare la propria autonomia strategica. E questo il nostro presidente Meloni ce l’ha ben chiaro visti i recenti colloqui a New York con il Ceo di OpenAi Sam Altman e altre personalità delle Big Tech". Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.