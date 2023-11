Ia, Provana (Eni): "In trasformazione energetica cambia modo di lavorare e uso dati"

Ia, Provana (Eni): "In trasformazione energetica cambia modo di lavorare...

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "In questa grande trasformazione del settore energetico come digitale di Eni stiamo puntando ad alcune tecnologie ma non solo. Puntiamo anche alla trasformazione del modo di lavorare, della consapevolezza dell'utilizzo e, soprattutto, alla trasformazione dell'utilizzo dei nostri dati". A indicarlo è stato Gabriele Provana, Responsabile Dit Governance & Strategy di Eni, intervendo al confronto "Intelligenza artificiale, rischi e opportunità" organizzato oggi dall'Adnkronos, al Palazzo dell'Informazione di Piazza Mastai.

Una trasformazione che si basa, ha detto inoltre Provana, "anche sull'uso di supercomputer, macchine sulle quali stiamo investendo da 10 anni". "Proseguiremo su questa tecnologia sia per le energie di oggi – per la grande capacità di interpretazione della geologia, del sottosuolo, che, insieme alle competenze delle persone, ha fatto la differenza nella nostra capacità di competere nell'ultimo decennio – sia per le energie del futuro" anche attraverso grandi modelli matematici, ha aggiunto Provana.