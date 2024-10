Ia: Tassinari (Fi), 'con metaverso strumento straordinario per favorire inclusività'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Quello di cui parliamo oggi è un progetto molto importante, perché aiuta le persone sotto il profilo dell’inclusività e dell’accessibilità, che possono e devono essere migliorate attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, come il metaverso e l’intelligenza artificiale. Già l’Europa nel 2022 ha approvato le normative sull’accessibilità e dal maggio del 2025 anche tutti gli strumenti informatici dovranno assecondare questi principi per fare la possibilità a tutte le persone di accedere ai servizi”. Lo ha detto Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e capogruppo azzurro in Commissione Cultura, intervenendo al Convegno “L’inclusività della realtà virtuale del Metaverso”, il primo progetto sociale che coniuga i valori positivi della transizione digitale’, promosso da Forza Italia e Arcoverso Project Manager, in corso alla Sala del Refettorio della Camera dei Deputati.

“Il metaverso può essere un elemento di grande sviluppo sotto diversi aspetti, dalla socialità all’esplorazione di mondi attraverso la creazione di città virtuali, che possono essere simili alla realtà, a quello dell’istruzione, del lavoro, dell’intrattenimento, della salute e del benessere. Guardiamo con grande attenzione a questi strumenti anche per mirare meglio la nostra attività normativa e legislativa”, ha concluso.