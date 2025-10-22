IA, un software italiano per scrivere e pubblicare libri

Milano, 22 ott. (askanews) – È il primo software italiano basato su intelligenza artificiale progettato per guidare l’utente nella creazione di libri originali e pronti per la stampa o la distribuzione digitale. La sua forza non è solo tecnologica: si chiama PlottyBot ed è nato dall’esperienza di un gruppo di selfpublisher e sviluppatori, che hanno scelto di mettere le proprie competenze al servizio di tutti.

“L’utente – ci ha spiegato Simone Sassoli, Co-Fondatore e Chief Sales Officer – deve solo inserire un’idea, come la trama di un romanzo o gli argomenti pratici di una guida. A tutto il resto pensa PlottyBot: elabora l’idea, scrive il testo, corregge e perfeziona fino a creare un libro completo, finito e impaginato. Ogni testo viene creato sull’idea dell’utente, creando ogni volta libri unici e cuciti su misura per chi li leggerà”.

L’interfaccia è pensata per essere accessibile anche a chi non ha competenze editoriali o digitali, con l’obiettivo di permettere di scrivere e pubblicare con autonomia, senza dover gestire strumenti separati o ricorrere a servizi esterni.

“PlottyBot scrive per te – ha aggiunto Sassoli – mentre le altre intelligenze artificiali assistono chi scrive. Infatti lavorano paragrafo per paragrafo. L’utente dà un’istruzione, in gergo un prompt, e riceve un pezzo di testo che deve sistemare, correggere e unire agli altri pezzi di testo per dare forma a un libro. PlottyBot invece fa tutto questo in automatico. In sintesi, le altre intelligenze artificiali si possono considerare come assistenti alla scrittura, mentre PlottyBot di fatto è lo scrittore che trasforma l’idea di un utente in un libro”.

Lanciata nel 2023, la piattaforma ha già generato oltre 5.000 libri, e procede ora con una media di 350 titoli al mese, molti dei quali pubblicati su Amazon e altre piattaforme di self-publishing, con feedback positivi da parte degli utenti.