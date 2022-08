Iacchetti: “Io e Ezio Greggio? Non abbiamo mai litigato”

Enzo Iacchetti ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e sul suo rapporto con lo storico collega Ezio Greggio.

Enzo Iacchetti, che il prossimo 31 agosto spegnerà 70 candeline, ha svelato alcuni retroscena inediti riguardanti la sua carriera.

Enzo Iacchetti: la carriera

Enzo Iacchetti è riuscito grazie all’ambizione e alla perseveranza a realizzare il suo sogno e oggi, a quasi 70 anni d’età, il celebre comico e conduttore ha svelato alcuni aneddoti e retroscena riguardanti la sua carriera.

Tutto avrebbe avuto inizio quando Iacchetti era il semplice dipendente di un’agenzia di viaggi, ma avrebbe deciso di mollare tutto per seguire il suo sogno di fare cabaret. Dopo aver calcato i palchi più famosi d’Italia, Iacchetti sarebbe poi approdato dietro al celebre bancone di Striscia la Notizia, dove ha conosciuto per la prima volta lo storico collega Ezio Greggio. I due non hanno fatto segreto di aver avuto all’inizio un rapporto “in salita” e di non esser mai diventati amici al di fuori del mondo del lavoro.

Nonostante questo Iacchetti ha anche precisato che lui e Greggio non avrebbero mai litigato:

“Siamo una coppia di fatto e, giuro, non abbiamo mai litigato, perché dotati entrambi di un notevole senso dell’ironia e godiamo di reciproca stima. Fare satira non è sempre facile…”. In merito alla sua carriera, Iacchetti ha invece confessato: “Mi licenziai io, con degli amici lavoravamo per una radio libera, dove guadagnavo la metà dello stipendio in agenzia, ma mi divertivo di più.

A fine 1978, dopo la gavetta nei night, approdai al Derby, un’università a numero chiuso, ti insegnava ad affrontare ogni tipo di pubblico. Però le esibizioni duravano fino alle 4 del mattino! Se eri fortunato ed eri tra i primi, ok, ma se ti capitava l’ultima ora beh… era dura far ridere il pubblico rimbambito dal sonno e dall’alcol”.