Home > Video > @iamkatharinafink: "I sudtirolesi parlano l'italiano solo a scuola" @iamkatharinafink: "I sudtirolesi parlano l'italiano solo a scuola"

"Quì il tedesco prevale. L'italiano è stata la seconda lingua per tanti qui in Alto Adige. Verso i 15 anni sappiamo parlare entrambe le lingue in modo fluido. I sudtirolesi, la parte tedesca, studiano l'italiano e lo useranno solo a scuola. Le famiglie, gli amici, parlano in tedesco, in Chiesa si parla tedesco e la tv è in tedesco". La spiegazione su TikTok di @iamkatharinafink