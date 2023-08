Ibarra: modernizzare le infrastrutture e renderle sostenibili

Rimini, 23 ago. (askanews) – “Il Meeting ha portato temi che riguardano la sostenibilità e la modernizzazione delle infrastrutture. La sfida che riguarda engineering è quella di fornire un abilitatore, uno strato digitale che possa rendere queste infrastrutture non soltanto intelligenti, ma anche più sicure, più sostenibili e anche più efficienti dal punto di vista dell’implementazione”. Lo ha detto ad askanews Maximo Ibarra, amministratore delegato di Engineering, al meeting di Rimini.

“Abbiamo diverse sfide, possiamo in questo momento mettere in campo molte tecnologie che chiaramente sono quelle sulle quali lavoriamo. – ha affermato – Ad esempio una che secondo me in questo momento sta diventando molto rilevante che è il gemello digitale, Digital Twin, così come anche tecnologie che riguardano la sensoristica per la manutenzione predittiva e tecnologie che ovviamente guardano dal punto di vista digitale a quella che è la mobilità dei passeggeri, nonché la gestione logistica delle merci e non ultima l’intelligenza artificiale che chiaramente permette di essere molto sofisticati nel capire queste infrastrutture e come devono evolversi”.