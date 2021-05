Ibc presenta il progetto SostenibilitÃ  2030

IBC l’Associazione Industrie dei Beni di Consumo che riunisce oltre 32 mila imprese industriali presenta il progetto Sostenibilità 2030. Si tratta di un’iniziativa unica in Italia e in Europa per favorire la diffusione – in uno specifico comparto di imprese – degli strumenti indispensabili per rafforzare l’impegno nel campo della sostenibilità ambientale e sociale. L’obiettivo è quello di incentivare le aziende a produrre in modo sistematico attività di rendicontazione, che oltre a documentare la portata del loro impegno per lo sviluppo sostenibile costituiranno degli strumenti indispensabili per l’accesso al credito agevolato, a finanziamenti pubblici e alla diffusione sui mercati internazionali dei propri prodotti.Â