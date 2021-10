IBD, Gionchetti: "Fondamentale referral tra centri di riferimento e centri periferici per uniformare cure"

Takeda ha presentato un’innovazione nel trattamento delle MICI: la nuova formulazione sottocutanea del farmaco vedolizumab. Secondo Paolo Gionchetti, prof. di medicina interna presso l’Università di Bologna: “Il referral tra centri di riferimento e centri periferici è fondamentale per omogeneizzare l’impatto su queste patologia. Bisogna creare un percorso e uniformare il trattamento dei pazienti. Oggi abbiamo un’arma in più per la cure”.