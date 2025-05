Iberdrola Italia inaugura il terzo impianto fotovoltaico

Roma, 8 mag. (askanews) – Iberdrola Italia inaugura il suo terzo impianto fotovoltaico a Tarquinia. L’azienda, leader nel settore delle energie rinnovabili, ha realizzato importanti investimenti che stanno accelerando la transizione ecologica e la sicurezza energetica nel nostro Paese attraverso un modello di business sostenibile, etico e competitivo. Dopo l’impianto fotovoltaico di Montalto di Castro nel 2022 e quello di Montefiascone nel 2023, sempre nel Lazio arriva un terzo impianto quello di Tarquinia, capace di soddisfare il fabbisogno equivalente medio annuo di 18.000 famiglie e di ridurre 15.000 tonnellate annuali di emissioni di CO2.

Presenti l’ambasciatore di Spagna Miguel Fernàndez-Palacios e il vicesindaco di Tarquinia Enrico Leoni. Abbiamo parlato con Valerio Faccenda Country Manager Iberdrola Italia:

“Iberdrola è la società elettrica prima in Europa per capitale in borsa e fonda il suo successo su un modello di business responsabile. Questo è quello che noi importiamo anche in Italia e abbiamo l’ambizione di trasferire tutte le competenze e l’esperienza di Iberdrola anche nel nostro paese e contribuire alla transizione ecologica e alla sicurezza energetica anche dell’Italia. Lo facciamo attraverso i nostri impianti di energia rinnovabile che produce energia che vendiamo ai nostri clienti industriali, li accompagniamo in un percorso virtuoso di decarbonizzazione che è anche un percorso di competitività. Migliorano la loro competitività attraverso la stabilizzazione dei prezzi dei nostri impianti e quindi è una partnership vitale sia per noi che per loro”.

L’impianto di Tarquinia con ben 50.000 pannelli fotovoltaici e una potenza di 33 MWp è destinato a fornire energia verde ai clienti industriali attraverso accordi PPA (Power Purchase Agreement) e rappresenta un grande traguardo verso il consolidamento dell’azienda come uno dei principali operatori in Italia impegnandosi, inoltre, a garantire la sicurezza sul lavoro come vera filosofica aziendale. È poi intervenuto Simone Paoli Head of O&M Iberdrola Italia:

“Un impianto fotovoltaico è un impianto che produce energia sfruttando l’energia che ci dà il sole. In questo caso in particolare abbiamo 50.000 pannelli che catturano l’energia che ci dà il sole e la trasforma in un’energia fruibile per le nostre industrie e per le nostre abitazioni. Basti pensare che questo impianto ad esempio riesce a soddisfare il bisogno equivalente di 18.000 famiglie quindi un impianto di una buona taglia che ha un impatto molto rilevante e contribuisce anche alla riduzione delle emissioni”.

Iberdrola Italia ha saputo intercettare e raccogliere la vera sfida del futuro implementando soluzioni sostenibili per salvaguardare l’ambiente anche per le generazioni future, motivo per cui oggi è considerata uno dei maggiori fornitori di elettricità green del nostro Paese, leader nella produzione e fornitura di energia da fonti rinnovabili.