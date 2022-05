Ibrahimovic operato al ginocchio: stop di 7-8 mesi

Durante i festeggiamenti per lo scudetto lo aveva detto: "Ho sofferto troppo, quando parlerò capirete", mistero svelato e Ibrahimovic operato al ginocchio

Neanche il tempo di godersi quel Tricolore che porta anche la sua firma che Zlatan Ibrahimovic è stato operato al ginocchio e si prepara ad uno stop di 7-8 mesi. I media sottolineano come a questo punto l’attaccante campione d’Italia con il Milan sia arrivato ad un punto di svolta della sua carriera, la prognosi per Ibra subito dopo l’intervento al ginocchio sinistro d’altronde non è “morbida”: serviranno sette o perfino otto mesi.

Ibrahimovic operato al ginocchio

Gli acciacchi e i dolori che per mesi hanno tormentato il campione lui se li è tenuti per sé, poi, come tutti i grandissimi, ha ipotecato scudetto e gloria e solo a quel punto ha spiegato nel corso dei collegamenti televisivi durante il trionfo dopo la partita al Mapei: “Ho sofferto troppo… quando parlerò capirete”. Poi Ibra è andato in sala operatoria e lo ha fatto sapendo che è arrivato, forse, il momento, di scegliere fra il calcio giocato ed il calcio deciso, come dirigente cioè del Milan.

La nota ufficiale della società

La società ha diramato una nota ufficiale: “AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimović è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, presso l’Hôpital Jean Mermoz di Lione”. E ancora: “L’artroscopia era programmata da tempo per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale.

L’intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi”.