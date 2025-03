IBSA Italy: a Lodi il nuovo polo antares, investimento da 17 mln

Lodi, 28 mar. (askanews) – IBSA Italy ha inaugurato il suo nuovo headquarter antares, risultato di un significativo progetto di riqualificazione ed ampliamento strategico. Con un investimento di 17 milioni di euro, la nuova sede segna un passo fondamentale nel consolidamento in Italia della multinazionale farmaceutica svizzera che quest’anno celebra il suo 40esimo anniversario, rafforzando il suo impegno in sostenibilità e innovazione.

“E’ un edificio che dà valore, dà prestigio a IBSA che ha raggiunto degli importanti traguardi sul mercato italiano ma non solo perché IBSA Italia è parte del gruppo IBSA ed è un hub industriale fondamentale per il gruppo” ha dichiarato Federico Mautone, amministratore delegato di IBS Italia, spiegando che “questa sede vuole essere un luogo dove si lavora in modo piacevole, dove le persone vengono volentieri per lavorare e stare insieme, collaborare ma nel vero senso della parola, quindi intessere delle relazioni sociali positive. Lo stare insieme che genera un valore non solo per l’azienda ma anche per le persone che ci lavorano”.

Con due stabilimenti produttivi e tre laboratori ricerca e sviluppo, IBSA Italy ha consolidato negli anni la propria presenza nel panorama farmaceutico italiano. “La Svizzera e l’Italia sono, diciamo, i due motori trainanti del gruppo, tra l’altro la distanza è veramente poca perché insomma su 120 chilometri, diciamo che ormai siamo un vero ‘headquarter diffuso’ – ha proseguito Mautone – nel senso che abbiamo molte funzioni corporate che sono basate in Italia perché storicamente erano in Italia o perché abbiamo fatto meno fatica a reclutare talenti in Italia piuttosto che in Svizzera, e questa flessibilità ci dà anche un vantaggio competitivo sul mercato del lavoro”.

La guida di IBSA Group è saldamente nelle mani del presidente e Ceo, Arturo Licenziati, che racconta così come ha preso vita questa realtà. “E’ nata esattamente il 19 agosto di 40 anni fa questa azienda. E’ questione di fortuna e il buon Dio mi ha dato una mano, mi ha dato delle doti, delle capacità, degli intuiti” ha affermato Arturo Licenziati, presidente e Ceo di IBSA Group, rimarcando che “ci siamo inventati le capsule molli, ci siamo inventati i film, ci siamo inventate tutte situazioni che permettono l’utilizzo: per esempio, non abbiamo bisogno di acqua per pigliare un farmaco, lei ha bisogno di un bicchiere e di compressa, non la ingoia. Ma se prende un film che le si scioglie in bocca da solo, lei già vinto” ha sottolineato Licenziato, concludendo che “deve dare qualcosa che faciliti la vita alla gente: se riesce a facilitarla allora vinto”.

Nei suoi oltre 12mila mq antares ospita il “Training Center of excellence” (Trace), il primo centro proprietario di IBSA dedicato all’alta formazione e all’innovazione scientifica rivolta ad esperti e professionisti sanitari di tutto il mondo. Un progetto destinato a influire positivamente anche sul territorio lodigiano. “Il Lodigiano – ha dichiarato il sindaco di Lodi, Andrea Furegato presente all’inaugurazione – è un territorio che ha sempre avuto una tradizione agricola nel corso dei decenni precedenti ma negli ultimi anni invece, abbiamo avuto, diciamo, una rimodulazione del sistema produttivo e oggi abbiamo questa presenza molto consolidata del sistema farmaceutico-cosmetico e IBSA sicuramente, in particolare sul farmaceutico ma anche sulla cosmesi, rappresenta un’eccellenza assoluta a livello sia nazionale che internazionale. Quindi che cosa vuol dire per noi avere un’azienda di questo tipo qui proprio a Lodi? Innanzitutto significa creazione di valore, creazione di opportunità, creazione di forza lavoro ma anche una presenza qualitativa che ci aiuta anche a creare maggior socialità e maggior investimento sulla comunità”.