IBSA premiata agli Sport for Nature Award

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – IBSA è protagonista della cerimonia di premiazione della prima edizione degli Sport for Nature Award 2022, un evento che vuole celebrare lo 'sport con anima green'. Il premio 'Azienda per il sociale: IBSA per la vela inclusiva' viene assegnato proprio in virtù della sensibilizzazione a favore della sostenibilità sociale e ambientale attraverso i valori dello sport e in particolare della vela come veicolo di inclusione sociale.

Fondata nel 1945 con sede a Lugano (Svizzera), IBSA si configura come realtà scientifica, economica e industriale di primo piano nel settore farmaceutico grazie al disegno delineato da Arturo Licenziati. È un’azienda multinazionale con 2.000 persone fra sede centrale, filiali e siti produttivi, presente con i suoi prodotti in oltre 90 Paesi in 5 continenti, 16 filiali dislocate in Europa, Cina e Stati Uniti e con un fatturato di oltre 700 milioni di franchi.

IBSA punta sulla vela andando oltre lo sport, in una prospettiva più ampia, la navigazione in barca a vela è parte di un percorso che avvicina sempre di più l’azienda al tema della sostenibilità, promuovendo il rispetto della natura e dell’ambiente, ma anche una nuova sensibilità e coscienza verso temi di responsabilità collettiva con attività a favore di persone in difficoltà o con disabilità.

“Nell’ambito di questo progetto abbiamo deciso di essere partner di alcuni circoli nautici per sostenere iniziative di vela inclusiva.

Abbiamo iniziato una collaborazione con lo Yacht Club di Punta Ala (GR), al quale abbiamo donato due imbarcazioni destinate a ragazzi disabili, coinvolgendoli in esperienze a stretto contatto con il mare, mettendoli nelle condizioni di poter navigare con imbarcazioni accessibili e misurarsi in competizioni integrate – spiega Giorgio Pisani, vicepresidente Southern Europe e leader del progetto – L’obiettivo è quello di creare una reale inclusione del diversamente abile sul campo di gara, favorendo l’integrazione sociale oltre che occasioni di dialogo, confronto e reciproca comprensione, aiutando ad abbattere barriere e differenze”.