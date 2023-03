Icardi beccato con tre modelle: la reazione di Wanda Nara

Mauro Icardi sarebbe stato paparazzato in compagnia di tre modelle turche durante la notte e si sarebbe rifugiato in auto non appena si sarebbe accorto della presenza dei paparazzi.

Mauro Icardi con tre modelle

Secondo un’indiscrezione riportata dalla giornalista Sayi Durmas, il calciatore Mauro Icardi sarebbe stato avvistato nel cuore della notte in compagnia di tre modelle turche e, non appena si sarebbe accorto dei paparazzi, si sarebbe rifugiato in loro compagnia a bordo di un’auto. Al momento sulla questione non vi sono conferme e Wanda Nara, la moglie del calciatore che ha da poco deciso di tornare insieme a lui proprio dopo aver subito un tradimento, non ha proferito parola in merito alla vicenda. In tanti sono impazienti di sapere se lei o Icardi diranno finalmente qualcosa sulla questione visto che solamente un paio di settimane fa lei aveva annunciato il loro inatteso ritorno di fiamma a Belve.

Wanda Nara e Icardi hanno avuto insieme due figlie e la showgirl ha avuto altri tre figli insieme al suo ex marito, Maxi Lopez. Dopo l’annuncio d’addio Mauro Icardi avrebbe fatto di tutto pur di tornare insieme a lei e, a detta della stessa Wanda Nara, le avrebbe regalato una borsa dal costo esagerato.