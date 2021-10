Icardi prova a fare pace con Wanda Nara: “Grazie amore per avere fiducia in questa famiglia”

Mentre Wanda Nara continua a ignorarlo, Mauro Icardi ha scritto alcuni messaggi a lei dedicati via social.

A poche ore dallo scandalo che ha travolto lui e la sua famiglia (spingendolo a rinunciare alla partita di martedì notte col Lipsia) Mauro Icardi ha scritto un post sui social che sembra suggerire una riappacificazione con sua moglie Wanda Nara.

Mauro Icardi: la pace con Wanda Nara

Sono state giornate concitate per Mauro Icardi: dopo i rumor riguardanti una sua presunta liaison con Eugenia Suarez, sua moglie Wanda Nara ha postato alcuni messaggi al vetriolo contro di lui e ha mostrato la sua mano sottolineando “quanto le piacesse vederla senza anello”. Il calciatore ha rinunciato alla partita contro il Lipsia (vinta 3-2 con gol di Mbappé e doppietta di Messi ) e a seguire, sui social, ha rotto il silenzio postando un messaggio dedicato proprio alla moglie e manager.

Nelle foto postate da Icardi Wanda Nara è ripresa di spalle e nella seconda foto gli tiene una mano sulla bocca (in un gesto che sembra significare: hai detto quel che dovevi dire, adesso basta).

“Grazie amore mio per continuare ad avere fiducia in questa bella famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo”, ha scritto il calciatore, e ancora: “Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci soltanto quando ottieni il perdono di chi hai ferito”.

Mauro Icardi: la furia di Wanda Nara

Secondo indiscrezioni Wanda Nara avrebbe assoldato un investigatore privato per scoprire se suo marito Icardi l’avesse tradita e inoltre avrebbe scoperto alcuni messaggi compromettenti inviati dal calciatore alla modella Eugenia Suarez. Wanda Nara, che è anche manager di Icardi e madre delle sue due figlie, sarebbe andata allora su tutte le furie: “Hai rovinato un’altra famiglia per una tro*a”, aveva scritto lei sui social.

Mentre Icardi ha postato una serie di messaggi chiaramente finalizzati a chiederle perdono, Wanda Nara ha continuato ad ignorarlo. Tra i due esiste la possibilità di una riappacificazione?

Mauro Icardi e Wanda Nara: il divorzio

Mentre si attendono ulteriori conferme riguardanti ciò che è accaduto tra Wanda Nara e suo marito si vocifera che il divorzio tra i due possa costare oltre 60milioni di euro. Wanda Nara è inoltre già reduce da un divorzio avuto col padre dei suoi tre primi figli, Maxi Lopez. Come andranno a finire le cose tra lei e Icardi?