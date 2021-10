"Questa è la persona che ha fatto il teatrino contro di me": Iconize attacca Soleil Sorge sull'aggressione omofoba dello scorso anno

Certi argomenti, anche a distanza di tempo, possono essere tirati fuori dal cassetto e creare tensione.

È ciò che è successo tra Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, e l’ex tronista Soleil Sorge in merito al surgelato-gate. Lo scorso anno, infatti, Soleil sbugiardò Iconize, raccontando che l’aggressione omofoba che il ragazzo aveva subito sarebbe stata una farsa, e che lui stesso si sarebbe procurato i lividi sul viso lanciandosi dei surgelati sul volto. Sulla questione, a mesi di distanza, è intervenuta Deianira Marzano.

La Marzano sull’aggressione di Iconize: “Soleil gli dava consigli su come andare in tv”

Sulle storie di instagram di Deianira Marzano è apparso un lungo testo contro Soleil Sorge, in merito all’aggressione omofoba subita da Iconize: “7 mesi fa Marco mi ha fatto ascoltare un vocale di Soleil e io gli promisi che non ne avrei parlato -scrive-. Nel vocale era chiaro come lei avesse inscenato l’idea dell’aggressione, come doveva riprendersi con la telecamera, dava consigli su come doveva fare quando andava in televisione, non è un vocale di 2 secondi ma molto dettagliato e approfondito”.

Iconize posta l’audio di Soleil: “Sapeva tutto”

I followers di Iconize, vista la storia di Deianira, hanno chiesto spiegazioni. La risposta è arrivata puntuale: “Ho visto cosa è uscito sul web -scrive Iconize-. Ora cosa devo fare? Mi sono fatto prendere in giro e sono stati lì a guardare. Ora mi sono anche stufato. Questa storia dev’essere chiusa e così mi sento di dirvi che non è tutto come sembra. Io faccio un lavoro che amo e che voglio continuare a fare.

Perciò mi sono allontanato e dissociato da questa storia. Ma dato gli ultimi avvenimenti, mi sento costretto a dire la verità”. Poi Iconize ha condiviso un audio in cui Soleil Sorge gli dava direttive su come stare in televisione, aggiungendo: “Questa è la persona che ha fatto il teatrino contro di me! Fingendosi sconvolta quando sapeva tutto e mi dava anche direttive su come stare in tv! Con questo passo e chiudo”.