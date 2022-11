Ict: con 'Tech with Her' di Huawei e Sda Bocconi al lavoro più donne

Ict: con 'Tech with Her' di Huawei e Sda Bocconi al lavoro pi&ugrav...

(Adnkronos/Labitalia) – Terzo e ultimo training dell’edizione 2022 di Tech with Her, oggi e domani a Roma presso il Campus di Sda Bocconi School of Management. Tech With Her è l’iniziativa promossa da Sda Bocconi School of Management e Huawei Italia che si rivolge a giovani studentesse nonché a professioniste di pmi e Pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza sull’importanza del digitale e fornire le competenze necessarie per contribuirvi attivamente.

Il progetto mira a ridurre il divario di genere nel mondo della tecnologia e dell’economia digitale, con una serie di momenti formativi completamente gratuiti da fruire live attraverso una piattaforma online dedicata: tre appuntamenti di formazione tra marzo e ottobre 2022, su argomenti che includono, tra gli altri, Computer Science, Big Data, tecnologie IA, Digital Transformation e Cybersecurity, per promuovere la cultura digitale nella popolazione femminile più giovane, contribuire a sviluppare una “mentalità post-digitale” e fornire gli strumenti utili per osservare i trend relativi alla trasformazione digitale a professioniste di ogni età all’interno di pmi e Pubbliche Amministrazioni.

La prima iniziativa formativa, svoltasi lo scorso marzo online, aveva visto la partecipazione di circa 150 giovani studentesse interessate a ottenere un primo bagaglio di conoscenze relative alla cultura digitale, 82 delle quali hanno ricevuto un attestato di partecipazione rilasciato da Sda Bocconi School of Management.

Alla seconda iniziativa formativa, svoltasi a giugno, hanno invece preso parte in presenza, presso il Campus milanese di Sda Bocconi School of Management, 35 professioniste provenienti da pmi italiane di alcuni tra i settori più rappresentativi del Made in Italy, quali meccanico, agroalimentare e manifatturiero.

Le partecipanti hanno avuto l’opportunità di discutere insieme ai relatori le sfide della Trasformazione Digitale e di acquisire preziosi strumenti per fornire il loro contributo individuale all’interno delle rispettive aziende.

La terza iniziativa formativa, anche questa volta in presenza, presso il Campus della Sda Bocconi a Roma, si rivolge a professioniste di tutte le età attualmente impiegate in una Pubblica Amministrazione italiana, con l’obiettivo di affrontare il tema della Trasformazione Digitale nella PA e nei servizi pubblici, partendo dallo stato dell’arte per delineare sfide e opportunità ed esplorare le modalità attraverso cui creare valore pubblico ponendo il cittadino al centro insieme alle diverse leve per lo sviluppo di un ecosistema di servizi digitali.

Al al termine del training, coloro che hanno frequentato entrambi i giorni di formazione, riceveranno l’attestato di partecipazione di Sda Bocconi School of Management.