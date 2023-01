Ict, nasce Axians Italia. Armenise: "Operazione di sviluppo"

Roma, 17 gen. (askanews) – Nasce Axians Italia. La nuova società specializzata in Ict del gruppo Vinci Energies Italia che deriva dalla fusione di Axians Brand Id, Saiv e Sirecom. Un’operazione che porta sinergie ma soprattutto sviluppo come testimoniano il piano strategico 2023-2025 e le 30-50 assunzioni l’anno previste per il prossimo triennio. Ne parla il ceo di Axians Italia, Michele Armenise.

“Abbiamo voluto fare la fusione tra le tre società che costituivano Axians in Italia – spiega – acquisite in tempi diversi: Axians Saiv, Axians Sirecom ed Axians Brand Id rispettivamente nelle tempistiche di acquisizione 2017, 2018 e 2020 perché ci siamo resi conto che la fusione avrebbe favorito sia un migliore approccio sul mercato, meno burocrazia interna.

Immaginiamo tutto quello che riguarda le operazioni, le attività in ambito di Pubblica Amministrazione”.

“Inoltre – aggiunge Armenise – le tre aziende avevano tre approcci al mercato diversi, occupavano tre geografie differenti: Nordovest, Nordest e Centrosud, con modelli di lavoro e gestione delle strutture commerciali, strategie, completamente differenti. Questo generava nei clienti l’idea o meglio l’interrrogativo principale di questi clienti era: quante Axians esistono in Italia? Quindi uno degli obiettivi era quello di dire: uniformiamo la strategia, creiamo il contesto per cui si lavori tutti insieme in un certo modo, armonizziamo le politiche dell’azienda, gestiamo le persone attraverso un unico contratto collettivo, visto che erano differenti.

E da questo punto di vista può venire un soggetto più armonico, con un volume di business più importante che possa essere recepito dal mercato come una società ancora più solida e forte”.

“Un altro vantaggio deriva dal mettere insieme tutte le competenze e tutte le capacità della nostra forza tecnica. Noi abbiamo circa 150 tecnici esperti con circa mille certificazioni. Questo ci consente di raggiungere i massimi livelli di partnership e di certificazione con tutti i partner fornitori di tecnologie che operano con noi.

Con ogni partner riusciremo a raggiungere il massimo livello di certificazione. E inoltre mettere insieme le tre aziende ci porta ad avere diverse certificazioni di qualità: Iso 9001, Iso 27001, Iso 45001 e Iso 14001; a poter avere anche delle certificazioni Soa per poter partecipare a gare d’appalto anche in ambito pubblico su diversi sistemi, diverse tecnologie e su diverse graduatorie”.

“Il nuovo soggetto che si è costituito a partire dal 1 gennaio vanta un volume di affari intorno ai 90 milioni di euro, questa la previsione di chiusura dei ricavi nel bilancio 2022, siamo 383 persone.

L’idea è quella di sviluppare ulteriormente l’azienda nel corso del prossimo triennio facendo una crescita organica che prevede l’inserimento di altre 30-50 persone all’anno mediamente e poi valutando anche la possibilità di acquisizione su settori di mercato sui quali non siamo presenti. La cosa bella di questa fusione, di questa nuova realtà che si è andata a creare, è che non stiamo lasciando nessuno indietro. Non è una fusione per ottimizzazione dei costi ma è una fusione per sviluppo. E quindi c’è realmente la voglia di investire sulle persone che sono al centro del nostro piano strategico triennale che si chiama Inspira 2023-2025 e che vede l’azienda orientarsi su un modello di lavoro basato su un’organizzazione agile e flessibile. Quindi un modello di smart working, dove tutti saranno indipendenti nella gestione del proprio tempo e del proprio spazio di lavoro ma naturalmente si concentreranno nel lavorare per obiettivi. Questo però ci consentirà di avere un miglior bilanciamento tra vita familiare e lavoro che poi è quello che oggi tutti cercano” conclude.