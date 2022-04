Ida Amatruda muore e i ladri le svaligiano il locale durante il suo funerale

Le svaligiano il locale durante il suo funerale, la figlia: "Grazie agli sciacalli che hanno pensato bene di svaligiare casa e pizzeria"

Suucede in Piemonte e sarebbe potuto succedere ovunque ci siano sciacalli che grufolano nel dolore altrui: Ida Amatruda muore e i ladri le svaligiano il locale durante il funerale. Ignoti malviventi sono entrati in azione a Cuneo, come spiegano i media territoriali, mentre si tenevano le esequie della nota e stimata ristoratrice 77enne.

E quel gesto ha suscitato uno sdegno unanime, sdegno espresso bene dal post su Facebook della figlia della donna scomparsa, la signora Lucia Giordano: “Grazie agli sciacalli che hanno pensato bene di svaligiare casa e pizzeria sapendo che c’era il funerale della mia mamma, Nessun rispetto nemmeno di fronte a tanto dolore”.

Svaligiano il locale durante il funerale

La signora da Amatruda era la storica cofondatrice di una delle più antiche pizzerie di Cuneo, la “Mergellina“.

La signora era stata sepolta dopo toccanti esequie il 26 aprile ed in quelle ore di dolore ignoti e vigliacchi ladri svaligiavano la sua abitazione. Il funerale si è tenuto nella chiesa parrocchiale di Madonna dell’Olmo, una frazione della città.

Rubata perfino la fede della defunta

Dal locale sono state rubate bottiglie di liquori, poi ladri sono saliti al piano superiore dove c’è l’abitazione di famiglia ed hanno rubato oro, gioielli e perfino la fede nuziale della defunta.

Tutto questo è avvenuto, come spiega Fanpage, nella pizzeria ora gestita dai tre figli di Ida, “La Grotta Azzurra” di via Torino a Madonna dell’Olmo. E sui social la rabbia è esplosa, con post come questo: “Non c’è più rispetto per nessuno in questa società malata“. Purtroppo è vero.