Ida Platano e Alessandro, amore a gonfie vele: ecco con chi erano a cena

A poche settimane dalla fine della loro avventura a Uomini e Donne Alessandro Vicinanza e Ida Platano sembrano essere più felici che mai e nelle ultime ore Armando Incarnato ha svelato alcuni retroscena sui due.

Alessandro e Ida a cena con Armando

Alessandro Vicinanza e Ida Platano hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne e nelle ultime ore i due si sono concessi una cena con Armando Incarnato che, a quanto pare, ha dovuto ricredersi sul loro conto. Nonostante in precedenza Armando avesse manifestato delle perplessità sul conto di Ida e Alessandro, questa volta ha dichiarato: “Questi ragazzi sono bellissimi, io non ci credevo. Qualcuno ha detto che esiste l’amicizia e io dico che esiste pure l’amore”.

In tanti tra i fan della coppia sono in attesa di saperne di più sul loro conto e al momento sembra proprio che Ida abbia definitivamente archiviato la sua storia con Riccardo Guarnieri.

La reazione di Riccardo

Quando Ida e Alessandro hanno deciso di lasciare insieme il programma di Maria De Filippi, Riccardo Guarnieri, storico ex della dama, si è detto indifferente alla questione. In tanti non hanno però potuto fare a meno di notare che Riccardo sembrasse visibilmente dispiaciuto nel veder andar via con un alto la sua storica ex e tanti si chiedono se tra lui e Ida in futuro ci saranno altri sviluppi.

I due hanno provato più volte a stare insieme, ma senza successo.