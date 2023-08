Frecciatina inaspettata da parte di Ida Platano e Alessandro Vicinanza nei confronti di Riccardo Guarnieri. I fan di Uomini e Donne sono apparsi divisi, anche se quanti non hanno apprezzato lo scivolone superano di gran lunga quelli che lo hanno trovato divertente.

Ida Platano e Alessandro: la frecciatina a Riccardo Guarnieri

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si stanno godendo l’ennesima vacanza insieme. Questa volta, i due ex volti di Uomini e Donne hanno deciso di restare in Italia e hanno optato per la Puglia. Proprio durante il viaggio, si sono lasciati scappare una frecciatina a Riccardo Guarnieri.

Ida e Alessandro prendono di mira Riccardo

Alessandro, tramite una Instagram Stories, ha voluto far sapere ai fan di aver superato Statte, paese in provincia di Taranto. Quanti hanno buona memoria, ricorderanno senz’altro che questo è il paese di origine di Guarnieri. Vicinanza ha fatto lo zoom sul cartello stradale che indica la località e ha aggiunto una strofa ambigua della canzone ItaloDisco, ossia: “Ti sto cercando ma è nebbia fitta“. Un caso? E’ impossibile. Ida, fortunatamente, non ha assecondato il fidanzato, ma si è limitata a dire di essere in viaggio verso la Puglia.

Le critiche a Ida Platano e Alessandro Vicinanza

La frecciatina di Alessandro a Riccardo non è stata bloccata/deviata da Ida, dettaglio che ha fatto infuriare parecchi fan. I commenti contro di loro suonano più o meno così: “Che pena sti due! Fanno le storie in Puglia e casualmente riprendono il paese di Riccardo! Io facevo le stesse cose, a 12 anni però“.