Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono pronti a diventare marito e moglie? Un indizio spuntato via social ha acceso le speranze dei fan.

Ida Platano e Alessando Vicinanza: l’indizio sulle nozze

A pochi mesi dalla fine della loro esperienza a Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembrano essere più felici ed uniti che mai. Nelle ultime ore l’ex dama del dating show ha postato nelle sue stories l’immagine di due fedi identiche e ha scelto come colonna sonora il brano di Eros Ramazzotti Ti sposerò perché. In tanti credono che possa trattarsi della prova inequivocabile delle nozze tra Ida e Alessandro, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

In tanti credevano che la coppia non sarebbe durata al di fuori del dating show e addiittura c’è chi ha ipotizzato che la loro liaison fosse solo “di facciata” e che in realtà non stessero veramente insieme. Negli ultimi mesi Ida e Alessandro sembrano aver smentito le voci delle malelingue mostrandosi insieme durante i loro viaggi, più felici ed uniti che mai.

In tanti si chiedono quale sarà la reazione di Riccardo Guarnieri, celebre ex della Platano, qualora lei e Alessandro dovessero confermare di essere pronti a convolare nozze.

Per il momento sulla questione non è dato sapere di più e sulla vicenda non sono ancora emerse conferme. In molti tra i fan sperano che Ida abbia finalmente trovato la vera felicità accanto al fidanzato, che ha recentemente ammesso di volere un figlio insieme a lei.