Ida Platano e Alessandro si sono lasciati? L'indizio sui social

Secondo i rumor in circolazione potrebbe essere già naufragata la storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che è sbocciata a Uomini e Donne.

Ida Platano e Alessandro: la rottura

Storia al capolinea tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete a causa di un post pubblicato dall’ex dama di Uomini e Donne che nelle sue stories, su sfondo nero, ha scritto: “Delucidiamoci con rispetto”. Alla stessa ora Alessandro si è mostrato invece da solo sul divano di casa sua e ha chiesto ai fan di consigliargli qualche titolo da vedere “per svagarsi”. In tanti credono quindi che tra i due sia in atto una crisi, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

In tanti hanno remato contro alla storia tra Ida e Alessandro affermando che non ci sarebbe stato nulla di vero nei sentimenti tra i due e che entrambi fossero solamente intenzionati ad ottenere visibilità (anche grazie alla loro partecipazione a Uomini e donne.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e sui social i fan sono in trepidante attesa di conoscere ulteriori dettagli in merito alla vicenda. Ida Platano si deciderà a rompere il silenzio?