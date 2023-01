Ida Platano e Alessandro Vicinanza nudi sui social: piovono critiche

Ida Platano e Alessandro Vicinanza nudi sui social: i due ex volti di Uomini e Donne sommersi dalle critiche.

Dopo l’addio a Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno vivendo alla luce del sole la loro storia d’amore.

Nelle ultime ore, però, si sono mostrati nudi sui social, scatenando l’ira dei fan.

Ida Platano e Alessandro nudi sui social

A due mesi dall’uscita da Uomini e Donne, la storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza prosegue a gonfie vele. I due, anche se vivono distanti, si vedono appena possono, progettando anche vacanze all’estero e gite fuori porta. Insomma, stanno cercando ri recuperare tutto il tempo che hanno perso nel programma mariano tra incomprensioni e gelosie.

Nelle ultime ore, però, hanno commesso uno scivolone che non è piaciuto ai fan: si sono mostrati nudi sui social.

La condivisione di Ida e Alessandro non piace ai fan

Ida e Alessandro, in un breve video Instagram, si sono mostrati a letto, completamente nudi. Ovviamente, sono coperti dal lenzuolo, ma in molti non hanno apprezzato la condivisione. Che bisogno c’è di condividere sui social un momento tanto intimo? Cosa vogliono dimostrare? Soprattutto, a chi vogliono dimostrare qualcosa? Sono queste le domande che si sono posti i fan.

Alessandro e Ida non rispondono alle critiche

“Che schifo, un po’ di dignità“, ha tuonato un utente sui social. Al momento, né Ida Platano e né tantomeno Alessandro Vicinanza hanno risposto alle critiche, ma non hanno più condiviso momenti tanto intimi.