Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi? L'ex dama fa chiarezza

Negli ultimi giorni, alcune indiscrezioni sostengono che tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza ci sia una brutta crisi. L’ex dama di Uomini e Donne, visto il chiacchiericcio, ha deciso di rompere il silenzio.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi?

“Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio“: questa è una delle Instagram Stories condivise da Ida Platano. Le parole dell’ex dama di Uomini e Donne non hanno fatto altro che incrementare le voci su una presunta crisi con Alessandro Vicinanza. Il chiacchiericcio si è acceso in un lampo, per cui Ida ha deciso di fare chiarezza.

Ida Platano fa chiarezza: è davvero in crisi con Alessandro?

Tramite una serie di Instagram Stories, la Platano ha dichiarato:

“Belli miei, eccomi qua. Scusatemi per la voce. Volevo dirvi che la stories di prima dove diceva ‘Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio’ l’ho messa proprio perché mi è successa una disavventura. C’è successa insieme. Io e Ale eravamo a Roma per passare dei giorni insieme. Mi hanno rubato la borsa. Quindi sono stata turbata, sono ancora scioccata. Però l’importante è che non c’è successo niente né a me né ad Ale e che stiamo bene. Vi ringrazio che mi avete cercato, che vi siete preoccupati però sto bene. Stiamo bene. Grazie, grazie. Cose che succedono, anche se non dovrebbero succedere, però…è andata così. Grazie, grazie. A più tardi, a prestissimo”.

Pertanto, non c’è nessuna crisi con Vicinanza. Le sue parole erano legate al furto della borsa, avvenuto qualche giorno fa a Roma mentre era proprio con Alessandro.

Alessandro non conferma la versione di Ida

Anche se Alessandro non ha confermato la versione di Ida, ha condiviso un messaggio ricevuto da una fan. La seguace l’ha contattato per sottolineare quanto il gossip possa essere fastidioso per le persone, motivo che qualche volta lo spinge a non commentare il chiacchiericcio sulla sua relazione con Ida. Vicinanza si è limitato ad aggiungere: “Grazie“.