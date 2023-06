Ida Platano e Alessandro insieme solo per convenienza? Lei replica

Ida Platano si è vista costretta a replicare in queste ore contro coloro che l’hanno presa nuovamente di mira per via del suo rapporto con l’imprenditore campano Alessandro Vicinanza con cui, secondo qualcuno, starebbe insieme solo per soldi.

Ida Platano: le accuse su Alessandro Vicinanza

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne e oggi sembrano essere più felici e uniti che mai. Nonostante questo la coppia è stata più volte presa di mira dagli haters e dalle malelingue, e in molti l’hanno accusati di stare insieme solo per convenienza. Nelle ultime ore, attraverso i social, Ida ha deciso di replicare a questo genere di affermazioni personalmente e nelle sue stories ha detto: “Io mi sono sempre mantenuta da sola, da sempre e quindi non ho mai avuto bisogno di nessuno per fare determinate cose nella vita“, e ancora: “Sto insieme ad Alessandro perché lo amo, da sempre. Altrimenti non lo avrei nemmeno scelto, non per interessi vari. Chiudiamo questa parentesi. Basta, comunque ogni tanto cambiate commenti altrimenti diventa anche una cosa annoiante”.

Di recente Alessandro ha confessato di voler avere un figlio insieme alla dama e in tanti si chiedono se davvero lui e Ida realizzeranno insieme questo sogno (lei ha già avuto un figlio da una sua precedente relazione).