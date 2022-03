Ida Platano torna a parlare di Riccardo: la frecciatina di Ursula Bennardo

Ida Platano è tornata a parlare del suo ex, Riccardo Guarnieri, e Ursula Bennardo le ha scagliato contro una frecciatina.

A Uomini e Donne Ida Platano sta approfondendo la conoscenza di Alessandro Vicinanza ma, a quanto pare, non riuscirebbe a lasciarsi completamente andare. Secondo indiscrezioni c’entrerebbe il suo ex, Riccardo Guarnieri, che Ida non avrebbe mai del tutto dimenticato.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri

La liaison tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è naufragata ormai da diverso tempo ma, sui social, c’è chi ha avanzato l’ipotesi che lei non riuscisse a lasciarsi andare con Alessandro Vicinanza per via dei sentimenti provati per il suo ex. Sulla questione è intervenuta la stessa Ida, che ha chiarito che per lei e Riccardo oggi le cose sarebbero ormai chiuse:

“La storia con Riccardo è stata indimenticabile e non la scorderò mai, quindi quando ci ripenso rivivo le emozioni di allora.

Ma si tratta pur sempre di una storia chiusa definitivamente”, ha dichiarato.

Ida Platano: la frecciatina di Ursula Bennardo

Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta, ha rotto il silenzio sulla questione e, siccome lei e il padre di sua figlia sono buoni amici di Riccardo Guarnieri, ha commentato la vicenda affermando: “Credo anche che in tv sia emerso il contrario di ciò che hanno vissuto: non c’è una vittima e un carnefice, ognuno dovrebbe mettere in discussione i propri limiti e i propri sbagli.

Odio chi fa la vittima e addossa solo colpe agli altri…”.

La sua era una frecciatina rivlolta a Ida? In tanti sono curiosi di sapere se lei replicherà alle parole di Ursula e soprattutto se finalmente riuscirà a trovare l’amore a Uomini e Donne.