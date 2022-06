Ida Platano tornerà a Uomini e Donne? L’indizio sui social

Ida Platano tornerà a Uomini e Donne? Un indizio spuntato sui social sembra confermarlo.

Un’altra stagione di Uomini e Donne è volta al termine ma, a quanto pare, Ida Platano sarà presente anche nella prossima edizione del dating show.

Ida Platano tornerà a Uomini e Donne

Ida Platano tornerà nuovamente a Uomini e Donne? Dopo la conclusione dell’ultima edizione dello show e la sua lite con Riccardo Guarnieri, in molti tra i suoi fan temevano che non l’avrebbero vista di nuovo all’interno dello show ma a quanto pare si sbagliavano.

In queste ore infatti, Ida ha postato sui social una dedica per la sua amica Gemma Galgani e a seguire ha taggato nel suo messaggio il profilo ufficiale di Uomini e Donne e ha scritto: “A prestissimo”. Nei giorni scorsi Ida ha anche postato sui social un messaggio contente il brano di Diodato Fai Rumore, e in tanti credono che il significato nascosto nel suo post fosse legato all’amore mai finito per Riccardo Guarnieri.

La lite a Uomini e Donne

Quando Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne sembrava che lui e Ida si fossero riavvicinati ma poi, dopo un’uscita insieme, i due hanno finito per litigare di nuovo. “Vergognati per quello che mi hai detto. Qui carezze e parole dolci e poi...”, ha tuonato Ida contro il suo ex cavaliere, e ancora: “Non sei chiaro. Mi vuoi intortare solo con le parole“.

A causa del suo acceso scontro con Riccardo Guarnieri Ida aveva quasi accusato un malore e a seguire ha dichiarato di non voler più parlare di quanto ha vissuto con lui al dating show.