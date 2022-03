Idee per nuove forme di comunicazioni, tra l’Italia e il mondo

Milano, 9 mar. (askanews) – Un progetto imprenditoriale che vuole connettere celebrità, persone, top brand, fondi di investimento, società sportive, catene di ristoranti, hotel e grandi gruppi del lusso, per creare business nella nostra realtà, ma anche nella dimensione virtuale. Con questa idea è nata Martina Management, impresa guidata da Giacomo Martina, che ci ha risposto collegandosi da Dubai.

“Il progetto Martina Management – ha detto ad askanews – nasce dalla voglia di innovare il settore delle comunicazioni, ormai diventato trainante per tutta l’economia.

Soprattutto adesso che ci affacciamo alla nuova realtà del metaverso. Noi vogliamo essere il trait d’union tra i top brand di tutti i settori e i consumatori, quindi creare le condizioni per cui chi produce può avere una risposta immediata da chi deve poi acquistare i prodotti e quindi si genera un incontro che può andare a vantaggio di tutti”.

Attualmente la società ha due sedi in Italia, ma sta espandendosi sia a Dubai sia a New York: due luoghi simbolo dell’economia contemporanea.

Con l’dea di offrire servizi personalizzati in grado di accrescere, anche attraverso i social, l’impatto sui media di brand, personaggi o imprese.

“Noi – ha aggiunto l’imprenditore – mettiamo in connessione il sistema in modo innovativo: insieme al mio team non aspettiamo che l’idea parta del top brand o dl produttore. Noi creiamo questa energia e queste situazioni che poi andiamo a realizzare quelle che sono state le nostre idee, insieme ai partner che devono trovare uno spazio per i loro prodotti all’interno di questo mercato”.

Uno degli obiettivi di Martina Management è rendere internazionale il valore del Made in Italy, ma anche di portare nuovi progetti, e fatturato, sul territorio italiano. “Abbiamo il desiderio di portare il Made in Italy al di fuori dei confini nazionali – ha concluso Giacomo Martina – perché è ancora sinonimo di successo. Ci dobbiamo credere, perché possiamo ancora fare tanto”.

Nello specifico la società mette a disposizione le proprie competenze per fornire servizi di consulenza, creatività, marketing, social media, PR, Talent Hunter, eventi in qualsiasi parte del mondo, ma anche assistenza legale e fiscale.