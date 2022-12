Idee per viaggiare: gli italiani amano le Maldive e New York

Milano, 23 dic. (askanews) – Un turismo in ripresa con l’inverno e una panoramica sulle destinazioni di lungo raggio più richieste. Danilo Curzi, CEO di Idee per Viaggiare, ha raccontato ad askanews dalla nuova sede romana della società le mete preferite dagli italiani per questa fine 2022 e inizio 2023: Maldive sempre in testa, seguite da Mauritius e Seychelles. Per chi invece cerca anche cultura e mondanità in grande spolvero New York e Dubai.