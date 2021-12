Idee regali di Natale per i nonni: consigli e offerte

Una tazza con la scritta oppure un massaggiatore per i dolori o ancora un telefono fisso, sono alcuni consigli di idee regali per i nonni a Natale.

Tra poche settimane sarà Natale e molti stanno già pensando a quali doni fare agli amici e parenti. Tra le figure molto importanti in una famiglia e per i nipoti vi sono i nonni che meritano sicuramente un dono speciale e adatto a loro.

Nei paragrafi a seguire alcune delle migliori idee regali di Natale per loro e per ciò che danno.

Idee regali di Natale per nonni

Sono sicuramente le persone più speciali della famiglia che hanno a cuore i nipoti. Si tratta dei nonni, figure indispensabili di ogni famiglia che danno amore incondizionato ai nipoti. Siccome Natale è prossimo, anche loro come il resto della famiglia meritano dei doni preziosi che facciano capire tutto il bene e affetto.

Sebbene il Natale sia la festa dedicata ai bambini, ci sono alcune idee regali che sono adatti e indirizzati anche per i nonni. Non è necessario spendere cifre esose, basta anche un piccolo e semplice pensiero che sicuramente li renderà felici. Quando si cerca un dono per loro, spesso si rischia di cadere nel banale ed essere ripetitivi.

No ai pigiami e alle ciabatte, regali classici e tradizionali, ma che a lungo andare, rischiano di annoiare.

Meglio puntare su qualcosa che scaldi loro il cuore e che faccia capire quanto la loro presenza, il loro supporto sia essenziale per ogni nipote e bambino in modo da festeggiare insieme la festa più gioiosa dell’anno.

La cosa importante è scegliere qualcosa che sia fatto con il cuore, magari qualche prodotto di bricolage o qualche lavoro da realizzare con il pongo o la creta, certi che lo ameranno e apprezzeranno tantissimo.

Idee regali di Natale per nonni: consigli

Un dono che sicuramente i nonni apprezzano molto è passare più tempo insieme, che sia una passeggiata nel parco oppure una serata a giocare a carte, sono piccole attenzioni che li rendono felici. In occasione del Natale meritano qualcosa di più e qui si trovano le migliori idee regali proprio per loro.

Una ottima idea potrebbe essere quella di realizzare una sorta di collage fotografico con alcune delle più belle foto in modo che sia un ricordo da tenere per sempre con loro oppure una cornice digitale con foto della famiglia che cambia in continuazione, a differenza del classico album.

Se sono appassionati di musica perché non regalare loro un album con canzoni dei loro tempi in modo da rivivere i tempi passati oppure un grammofono o un vecchio giradischi o ancora un album del suo cantante preferito che ama tanto ascoltare durante il giorno oppure la sera prima di addormentarsi.

Per una nonna che ama i gioielli, potrebbe essere una bellissima idea comprarle una collanina o un bracciale con un ciondolo e la scritta Vi voglio bene magari accompagnata da una foto con i suoi nipoti insieme. I nonni solitamente soffrono di dolori muscolari, quindi perché non coccolarli con un massaggiatore per la cervicale oppure per il nonno che ha problemi di vista un telefono con i tasti giganti.

Idee regali di Natale per nonni Amazon

Per trovare vari articoli e risparmiare in occasione del Natale, su Amazon si trovano tantissime offerte e promozioni su vari prodotti. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le informazioni relative al prodotto. La classifica qui sotto mostra alcune delle migliori idee regali per i nonni da donare a Natale scelti tra quelli più scontati e venduti.

1)Giradischi vinile

Un giradischi bluetooth con altoparlante incorporato e chiavetta USB che riproduce la musica in automatico. Un giradischi che supporta tre velocità di ascolto dal suono ottimale. Ha un design a molla che offre musica di ottima qualità. Realizzato in legno retrò che sfrutta una tecnologia alla moda. Di colore marrone, nero e claret. Il più venduto del settore.

2)Doro PhoneEasy 311c

Un telefono fisso adatto alle persone anziane con i tasti molto grandi che produce un suono forte e chiaro, facilmente udibile. La digitazione è ergonomica, quindi utile anche per gli ipovedenti. Un telefono fisso compatibile con gli apparecchi acustici. Permette la chiamata rapida e ha un indicatore led che avvisa della telefonata in arrivo. Si trova nei colori bianco e nero con sconto del 17%.

3)Mugffins nonna tazza

Una tazza in ceramica per la nonna di ottima qualità per fare colazione al mattino o bere la sua tisana preferita. Ha la dicitura Io amo la mia super nonna raffigurata come il personaggio di Superman. Una tazza multiuso e super colorata. Un prodotto targato Amazon’s Choice.

4)HoMedics massaggiatore cervicale

Un massaggiatore che permette un massaggio personalizzato per trattare dolori seri, quali schiena, collo e anche cervicale. Ha un design compatto per rilassarsi ovunque: a casa, in viaggio o in macchina. Un cuscino massaggiante che dona calore alleviando le tensioni muscolari. Riduce lo stress e rilassa. In vendita con sconto del 28%.

