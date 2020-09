Trovare il regalo di Natale perfetto per i propri amici può essere difficile: ecco tante idee originali per tutti i gusti.

Il regalo di Natale è da sempre una delle scelte più difficili e complicate che ci possono essere. La scelta si fa ancora più dura quando riguarda i parenti o gli amici a cui siamo più legati e a cui vogliamo regalare qualcosa di speciale.

Ecco alcune idee interessanti per fare bella figura il prossimo 25 dicembre.

Idee regalo di Natale agli amici

In effetti, scegliere il regalo giusto per ogni persona è un’impresa ardua che richiede tempo e impegno: un regalo natalizio per essere apprezzato deve essere utile e adatto ai gusti di chi lo riceve. De resto, chi meglio di noi non conosce i gli interessi degli amici, soprattutto di quelli che sono al nostro fianco da tanti anni?

Regalo alla moda

Se abbiamo amici appassionati di moda e di make up, sempre ricerca dell’oggetto “unico” che consenta di distinguersi dalla massa, allora una bellissima idea è quella di regalare un profumo di alta maison, un rossetto o una crema corpo. Se invece si vuole puntare sul reparto abbigliamento, l’ideale è scegliere un accessorio che renda speciale ogni outfit, come una borsa, un capello, un paio di guanti o un portafoglio. Se temete di sbagliare stile e di fare un regalo non gradito, potete sempre ripiegare su un portachiavi.

Regali tecnologici

Se abbiamo amici che amano la tecnologia e l’informatica, sicuramente possiamo regalare un pc, un cellulare smartphone o un tablet.

Le cuffie Air Pods (wireless e in grado di attivarsi o mettersi in pausa a seconda che la persona le stia indossando o le abbia allontanate dalle orecchie) potrebbero essere il regalo ideale se i vostri amici sono appassionati dei prodotti Apple. L’unico difetto è rappresentato dalla durata della batteria (solo 5 ore) che non ne permette un uso prolungato.

Per ovviare a questa problematica è stata creata un apposita batteria aggiuntiva che garantisce le 24 ore di utilizzo.

Un altro oggetto targato Apple potrebbe essere quello ideale da far trovare sotto l’albero ai vostri amici, sopratutto se sono amanti dello sport e della corsa, è l’Apple Watch. Grazie al GPS integrato permette di registrare la distanza percorsa, il ritmo e la velocità dei vostri allenamenti. È totalmente impermeabile all’acqua fino a 50 metri.

Regali culturali

Se invece preferite puntare su un regalo culturale, dovreste prendere in considerazione un biglietto per un evento o un abbonamento a un museo o un teatro. Chiaramente, prima dell’acquisto, è bene essere certi di conoscere i gusti musicali o culturali del destinatario del regalo.

Regali culinari

La cucina è una delle grandi passioni degli italiani, che non di rado amano mettersi ai fornelli e preparare qualche prelibatezza per la propria metà o i propri amici. Non bisogna stupirsi, allora, se sugli scaffali delle librerie sempre più spesso compaiono libri di cucina pubblicati da grandi chef che spiegano come realizzare, passo dopo passo, ricette semplici ma in grado di stupire gli ospiti.

Chi ama il cibo e la cucina, sicuramente apprezzerà anche ricevere prodotti gourmet, vino, olio e altri ingredienti per rendere uniche le proprie creazioni culinarie, ma anche una cena speciale in un ristorante rinomato.

Regali benessere

Infine, perché non regalare ai vostri amici un percorso relax in una Spa? Un dono perfetto per chi ha particolarmente bisogno di una pausa dalla routine e dal lavoro e di godersi un percorso benessere, magari in un bel contesto marittimo o montano, a seconda delle preferenze.