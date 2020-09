Tante idee originali per un regalo di Natale per vostra sorella, perfette per chi ha poco tempo e non vuole spendere molto.

Quando il Natale si avvicina c’è poco tempo per pensare ai regali. Una buona abitudine potrebbe essere quella di avere già prima delle buone idee regalo. Ma come fare quando il tempo stringe e il budget è limitato? Niente panico, ci sono tante idee originali e low cost per il regalo di Natale per una sorella.

Idee regalo di Natale contro il freddo per una sorella

Se avete una sorella freddolosa che non sopporta l’inverno, allora potreste regalarle una bella sciarpa di lana che la terrà al caldo per tutta la stagione invernale. A questo punto bisogna solo scegliere il colore e lo stile. Per non sbagliare, pensate al suo stile di abbigliamento per prendere una sciarpa che si abbini bene al cappotto o alla giacca che già possiede.

Un altro regalo low cost per una sorella freddolosa sono un paio di guanti, l’ideale per proteggerla dalle temperature rigide dell’inverno.

Trucchi

Un regalo sempre apprezzato da una ragazza sono dei nuovi trucchi. Qui c’è l’imbarazzo della scelta. Se vostra sorellaama truccarsi, optate per una trousse in modo che possa apparire impeccabile alle numerose feste del periodo natalizio e soprattutto per fare bella figura durante la notte di Capodanno.

Per non sbagliare, se non siete esperti del settore, meglio farsi consigliare da un’amica che la conosce bene e chi farà trovare il regalo migliore.

Altri prodotti cosmetici che possono essere un regalo molto apprezzato per Natale sono un set di smalti, soprattutto se vostra sorella ama avere le unghie curate e colorate.

Per la cura del corpo

Durante l’inverno la pelle è molto sensibile alle temperature rigide e richiede una maggiore cura.

Un buon regalo, che non costa una fortuna ed è molto apprezzato, può essere una crema per le mani, magari profumata: un dono utile, specie se le sue mani sono spesso screpolate.

Oggetti per la casa

Un regalo low cost che va bene per ogni occasione può essere un oggetto utile per la casa. Ad esempio, una tazza per fare colazione, magari con qualche immagine che le piace come un gattino o un personaggio di una serie tv che ama.

Oppure se è una tifosa di calcio si può regalarle una tazza con il simbolo della sua squadra del cuore. Altri oggetti utili per la casa possono essere quelli per il bagno come un porta sapone, un set di asciugamani o un nuovo accappatoio.

Amante della cucina

Una sorella che ama cucinare apprezzerà sicuramente un kit con tutto l’essenziale per cucinare e per sperimentare nuove ricette. Nel kit potete includere un libro di ricette, degli utensili come una frusta per montare le uova o un piccolo frullatore multiuso.

Profumi

Ogni ragazza ama mettersi il profumo quando esce la sera. Se non volete spendere troppo, potete optare per un mini profumo da tenere in borsa o da portare in viaggio. Una buona alternativa può essere un set di candele profumate, per profumare la sua camera dell’essenza che preferisce.

Amante dei gatti

Se vostra sorella è un’amante dei gatti, potrete farla felice regalandole un qualsiasi oggetto di uso domestico con raffigurati dei gfelini. Oppure, se ne possiede uno, potete prenderle un piccolo gioco per farlo divertire.

Un regalo tradizionale

Se nessuna di queste idee fa al caso vostrio, potete sempre andare sul classico e regalarle un libro o un disco musicale del suo cantante prefrtito. Non potrete sbagliare.