Idee tech, il meglio delle startup al Ces Unveiled Europe

Amsterdam, 29 ott. (askanews) – Le idee delle startup raccontano da che parte sta andando l’innovazione. Queste alcune delle più interessanti trovate al Ces Unveiled Europe di Amsterdam, l’evento che anticipa i focus del Ces di Las Vegas (dal 6 al 9 gennaio 2026), l’appuntamento di tecnologia consumer più atteso.

“Crediamo che l’Ai passerà dal cloud ai dispositivi fisici” dice l’italiano Fabrizio Del Maffeo, che guida la startup di chip olandese Alexera AI e offre una soluzione integrata: hardware e software open source, da cui ognuno può sviluppare la propria soluzione per l’intelligenza artificiale.

Splendohealth ha pensato una piattaforma che combina i dati di tecnologie indossabili, come frequenza cardiaca e metabolismo per la preparazione fisica in vista di interventi, per il fitness sport, ma anche per usi professionali: dall’allenamento dei militari a quello degli astronauti

“La privacy prima di tutto” dicono i fondatori di Sentistic: ancora sensori intelligenti che oltre ad analizzare i dati in modo anonimo, con l’Ai rilevano non solo il movimento ma anche il contesto, ad esempio evitando falsi allarmi e sprechi di energia.

BlueHeart utilizza la termoacustica, una tecnica che consiste nel creare onde sonore in un circuito chiuso per generare calore e freddo in edifici residenziali, mentre è dal rumore che LVEnergy produce energia: fabbriche, concerti, karaoke, ovunque ci siano rumori – almeno 65 decibel – e vibrazioni il dispositivo le cattura e genera watt.