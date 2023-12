Identificati i complici dell'evasione di Artem Uss: due arresti

Milano, 6 dic. (askanews) – “Siamo in una fase viva, calda dell’operazione: è in corso l’esecuzione della misura che ha portato in questo momento all’arresto di due dei destinatari mentre nei confronti degli altri sono in corso articolate e complesse procedure previste dai diversi ordinamento degli Stati interessati”. Così il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha illustrato ai giornalisti i dettagli dell’operazione che ha portato all’arresto di due dei 5 individui accusati di aver avere aiutato Artem Uss, imprenditore russo di 41 anni colpito da una richiesta di arresto delle autorità statunitensi per spionaggio, a fuggire il 22 marzo scorso dalla sua abitazione di Basiglio, comune dell’hinterland milanese, mentre era agli arresti con il braccialetto elettronico in attesa di essere estradato in Usa.

In manette, per il momento, sono finiti padre e figlio: Vladimir e Boris Jovancic, padre e figlio bosniaci, il primo catturato ieri in Croazia e il secondo a Desenzano del Garda.

“Un’operazione molto complessa – ha spiegato ancora il procuratore di Milano – che è passata fin dall’inizio attraverso l’acquisizione di importanti dati di indagine: si parte dall’individuazione di una targa, attraverso la quale si è riusciti a ricostruire il coinvolgimento di più autoveicoli in questa fuga, che è una fuga ampiamente pianificata e programmata”.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, ha sottolineato ancora Viola, “nei giorni precedenti, nel periodo precedente” alla fuga di Uss dall’Italia “ci sono stati ben 5 sopralluoghi da parte di alcuni dei soggetti coinvolti. Quindi un’operazione di particolare complessità, attraverso l’incrocio di dati emergenti dai cellulari, dai tabulati, della estrapolazione della visione di una corposissima quantità di immaggini, della valutazione dei dati di aggancio della cella. Un lavoro importante realizzato dagli investigatori della Procura nell’arco di pochissimo tempo: pochi mesi che hanno consentito alla Procura di richiedere e ottenere del provvedimenti custodiali. Parliamo dell’esame di milioni di righe di tabulati”.