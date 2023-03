Identificato dai carabinieri l'accoltellatore di un 12enne napoletano: è un coetaneo

In queste ore è stato identificato dai carabinieri l’accoltellatore di un 12enne napoletano: è un suo coetaneo con cui c’erano stati screzi e dissapori precedenti molto accesi. Il minore è stato segnalato soltanto dato che per la sua età non è imputabile in procedura. In Italia infatti l’età per la consapevolezza delle proprie azioni e contestualmente quella per il consenso alle stesse è fissata a 14 anni, chiunque fosse un under semplicemente per legge non può entrare in un fascicolo penale.

Accoltellatore di un 12enne: è un coetaneo

Ad ogni modo e come spiegano i media il ragazzino è stato identificato e rintracciato dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro. I militari lo hanno identificato e rintracciato, ravvisando in lui l’autore dell’aggressione ai danni del 12enne accoltellato la scorsa notte. Purtroppo anhce lui è un 12enne, un giovanissimo che già ha ceduto al richiamo della violenza che verrà segnalato all’autorità giudiziaria e ai servizi sociali non essendo imputabile.

Vecchie ruggini o violenza al momento?

I media spiegano che per arrivare a lui i carabinieri hanno sentito diversi testimoni e acquisito molte immagini dai sistemi di video sorveglianza. Dopo aver circoscritto la vicenda in brevissimo tempo è emerso anche lo storico: vittima e aggressore si conoscevano di vista e forse avevano avuto precedenti ruggini fino alla lite culminata nel ferimento.