Identità Digitale nel Regno Unito: La Strategia di Keir Starmer per Contrastare l'Immigrazione Irregolare

Nell’ultima settimana, Keir Starmer, leader del Partito Laburista, ha presentato un ambizioso progetto per l’introduzione di un sistema di identità digitale nel Regno Unito. Questa iniziativa punta a ridurre l’immigrazione illegale e il lavoro non autorizzato, suscitando un ampio dibattito politico e sociale.

Starmer ha dichiarato che, senza un ID digitale, sarà impossibile lavorare nel Paese, evidenziando come questo strumento possa rappresentare una misura efficace contro le attività lavorative illegali.

La modalità di funzionamento di questo sistema e le sue ripercussioni sono attualmente al centro del dibattito.

Il piano di Starmer: obiettivi e funzionamento

Il piano presentato da Starmer si basa sull’idea che un identificativo digitale sia fondamentale per garantire la legalità nel mercato del lavoro. Entro la fine dell’attuale legislatura, ogni cittadino e residente legale del Regno Unito dovrà dotarsi di questo strumento per dimostrare il proprio diritto al lavoro.

Dettagli del sistema di identità digitale

Il ID digitale sarà memorizzato sui dispositivi mobili degli utenti, simile a una carta contactless. Al suo interno, conterrà informazioni personali come nome, data di nascita, nazionalità e fotografia. Ulteriori dettagli, come l’indirizzo, potrebbero essere inclusi in base a future discussioni e consultazioni.

Il governo ha specificato che non ci sarà l’obbligo di esibire l’ID in ogni occasione, ma la necessità di possederlo per lavorare porterà molte persone ad iscriversi. Oltre a combattere l’immigrazione illegale, il governo prevede che l’ID digitale semplificherà l’accesso ai servizi pubblici, come le patenti di guida e le agevolazioni fiscali.

Critiche e opposizione

Nonostante le buone intenzioni dichiarate, il progetto ha incontrato resistenze significative. Alcuni leader politici, come Kemi Badenoch dei Conservatori, hanno criticato l’iniziativa, definendola un gimmick disperato che non risolverà i problemi legati ai flussi migratori. Anche Ed Davey, dei Liberal Democratici, ha espresso scetticismo, affermando che il piano non avrà un impatto reale sulle traversate nel Canale della Manica.

Preoccupazioni per la privacy

Le preoccupazioni riguardo alla privacy e all’uso dei dati personali sono aumentate, specialmente tra i difensori dei diritti dei migranti. Questi gruppi avvertono che la transizione verso un sistema di immigrazione esclusivamente digitale possa creare esclusione e difficoltà per coloro che non hanno accesso a smartphone o tecnologie moderne.

Inoltre, è incerta la questione se i documenti fisici continueranno a essere considerati validi per dimostrare l’identità. La mancanza di chiarezza su questi aspetti ha sollevato interrogativi su come il governo intenda gestire situazioni in cui le persone non possiedono un dispositivo mobile.

Prospettive future e opportunità

Malgrado le critiche, alcuni esperti vedono potenzialità significative in un sistema di identità digitale ben implementato. Il Tony Blair Institute ha sostenuto che l’ID potrebbe andare ben oltre la semplice lotta contro l’immigrazione illegale, offrendo vantaggi come l’approvazione preventiva per servizi e benefici, riducendo la burocrazia e migliorando l’efficienza.

Immaginando un sistema in cui, con un semplice clic, si possano accedere a informazioni sui servizi disponibili e monitorare le segnalazioni nella comunità, resta da vedere se il governo adotterà un approccio olistico come suggerito da questo think tank.

