Idf: trovato corpo Yehudit Weiss rapita da Hamas vicino ad al Shifa

Tel Aviv, 17 nov. (askanews) – L’Idf ha comunicato di aver trovato il corpo di Yehudit Weiss, che era stata rapita dalla sua casa nel Kibbutz Beeri il 7 ottobre e portata nella Striscia di Gaza da Hamas. Si trovava vicino all’ospedale di al-Shifa, che è stato occupato dall’esercito il giorno prima. Lo ha detto il portavoce dell’esercito Daniel Hagari.

In un secondo momento è stato annunciato il ritrovamento del corpo di Noa Marciano, soldatessa presa in ostaggio da Hamas. Il corpo della ragazza, 19 anni, è stato trovato in un edificio a Gaza nord, non lontano dall’ospedale al-Shifa.

Lunedì Hamas aveva pubblicato un video di Marciano dalla prigionia, più di cinque settimane dopo il suo rapimento durante gli attacchi del 7 ottobre. La madre, Adi, le aveva parlato l’ultima volta il 7 ottobre alle 7:30. “Mi ha detto che si trovava in uno spazio protetto e che c’era stata un’infiltrazione” aveva detto in un’intervista. “Ha detto che doveva terminare la chiamata. Non ho sentito spari o urla. Mezz’ora dopo le ho mandato un messaggio, ma non ha risposto”.